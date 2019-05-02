Instagram kullanıcıları şokta! Resmen kaldırılıyor

Instagram'a ait yeni ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ortal\u0131\u011f\u0131 fena halde kar\u0131\u015ft\u0131racak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Instagram, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n payla\u015ft\u0131klar\u0131 foto\u011frafa odaklanmalar\u0131n\u0131 ve be\u011feni say\u0131s\u0131na tak\u0131lmamalar\u0131 gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in radikal bir ad\u0131m atmak \u00fczere...\r\n\r\n,Bu ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcne dikkatlice bak\u0131n. Fark\u0131 g\u00f6rebildiniz mi?\r\n\r\n,Bu ekran g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcne bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda da Instagram'\u0131n bu yeni aray\u00fcz\u00fc \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kesinlik kazanm\u0131\u015f oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Foto\u011fraf payla\u015f\u0131nca art\u0131k ne olacak?\r\n\r\n,\u0130\u015fte Instagram'\u0131n resmen hayata ge\u00e7irmeye haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 yeni y\u00fcz\u00fc.... Kullan\u0131c\u0131lar\u0131 hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011fratacak k\u0131s\u0131m ise 'be\u011feni' say\u0131s\u0131nda gizli...\r\n\r\n,Instagram'da be\u011feni say\u0131s\u0131n\u0131n bulundu\u011fu k\u0131s\u0131m art\u0131k 'di\u011ferleri' ibaresine yerini b\u0131rakm\u0131\u015f.\r\n\r\n,Yani payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z foto\u011fraf\u0131n ka\u00e7 be\u011feni ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 sadece siz g\u00f6receksiniz. O da bu ekrandan olacak. Bir ba\u015fkas\u0131 bunu art\u0131k g\u00f6remeyecek\r\n\r\nInstagram hen\u00fcz bu tasar\u0131ma ge\u00e7mi\u015f de\u011fil ancak her an Instagram'\u0131n yeni aray\u00fcz\u00fcyle kar\u015f\u0131la\u015fabiliriz. Bu elbette Instagram'da \u00e7ok ama \u00e7ok \u015feyi de\u011fi\u015ftirecek gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor...\r\n\r\nInstagram'da foto\u011fraf att\u0131\u011f\u0131n\u0131zda be\u011fenen ki\u015filerden birinin kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 ve 'others' yani 'di\u011ferleri' ibaresini g\u00f6receksiniz.\r\n\r\n\r\n\r\n(H\u00fcrriyet)