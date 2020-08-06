Instagram, TikTok benzeri özelliği Reels’i kullanıma sundu

Sosyal medya devi Facebook'un b\u00fcnyesinde bulunan Instagram platforma entegre etti\u011fi yeni \u00f6zelli\u011fi ile g\u00fcndemde. ,Reels ile t\u0131pk\u0131 TikTok'ta oldu\u011fu gibi kullan\u0131c\u0131lar ses, efekt ve yeni ilgin\u00e7 ara\u00e7lar kullanarak 15 saniyelik videolar \u00e7ekebilecek ve bu videolar\u0131 d\u00fczenleyebilecek. ,Instagram ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda Snapchat ile hayat\u0131m\u0131za giren \u2018stories\u2019 (hikayeler) isimli 24 saat sonra otomatik olarak silinen payla\u015f\u0131m \u00f6zelli\u011fini platforma entegre etmi\u015fti.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde test edilmeye ba\u015flanan 'Reels' isimli uygulama d\u00fcn gece kullan\u0131c\u0131lar\u0131n be\u011fenisine sunuldu.,KAYNAK: NTV,Reels videolar\u0131 g\u00f6nderi veya Story olarak payla\u015f\u0131labilecek, ayr\u0131ca herkese a\u00e7\u0131k hesaplar videolar\u0131n\u0131n Ke\u015ffet sekmesindeki Reels\u2019a ayr\u0131lm\u0131\u015f b\u00f6l\u00fcmde g\u00f6r\u00fclmesini sa\u011flayabilecek. ,\u00c7in merkezli TikTok'a rakip olarak geli\u015ftirilen \u00f6zellik ak\u0131llara Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in "Sat\u0131n alam\u0131yorsan kopyala" s\u00f6z\u00fcn\u00fc getirdi.