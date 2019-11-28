BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu

İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde evli ve bir çocuk annesi kadın girişimci Deniz Alya Eryılmaz, farklı sektörlerde birçok iş denemesine rağmen, çocukluk hayali olan kendi işini kurma hayalinin peşinden koştu. İngilizce işletme mezunu Eryılmaz, babasına ait eczanedeki bir odada internet üzerinden bebek ürünleri satmaya başladı. Eryılmaz, kendi fikriyle başladığı internetten satışta ilk ay bin 450 lira ciro yaptı. Pes etmeyen Eryılmaz, üçüncü ayın sonunda cirosunu ikiye katladı. Zamanla taleplere yetişmekte zorlanan Eryılmaz, yanına yardımcı aldı.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144