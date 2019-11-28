İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde evli ve bir çocuk annesi kadın girişimci Deniz Alya Eryılmaz, farklı sektörlerde birçok iş denemesine rağmen, çocukluk hayali olan kendi işini kurma hayalinin peşinden koştu. İngilizce işletme mezunu Eryılmaz, babasına ait eczanedeki bir odada internet üzerinden bebek ürünleri satmaya başladı. Eryılmaz, kendi fikriyle başladığı internetten satışta ilk ay bin 450 lira ciro yaptı. Pes etmeyen Eryılmaz, üçüncü ayın sonunda cirosunu ikiye katladı. Zamanla taleplere yetişmekte zorlanan Eryılmaz, yanına yardımcı aldı.