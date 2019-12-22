İnternette gördü, geçim kaynağı haline geldi! Şimdi paraya para demiyor

\u0130l\u00e7e G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Rafet Y\u0131lmaz ise f\u0131nd\u0131k \u00fcretiminin haricinde alternatif \u00fcr\u00fcn olarak b\u00f6lgede yakla\u015f\u0131k 5 bin tonun \u00fczerinde defne \u00fcretimi bulundu\u011funu ve bunlardan birinin de defne yapra\u011f\u0131 oldu\u011funu aktard\u0131. Y\u0131lmaz, b\u00f6lgede bunun yak\u0131nda gelir kap\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. (\u0130HA),\u0130nternette g\u00f6rd\u00fc, ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 haline geldi! \u015eimdi yan\u0131nda 15 ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, paraya para demiyor...,Karadeniz'in i\u00e7 kesimlerinde yeti\u015fen ve dere yataklar\u0131ndaki defne a\u011fa\u00e7lar\u0131ndan toplanan yapraklar \u00e7ok ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131l\u0131yor. Y\u0131l\u0131n 9 ay\u0131 k\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan da\u011flardan toplanan defnenin ya\u011f\u0131ndan sabun, yapra\u011f\u0131ndan ise \u00e7e\u015fitli dertlere deva baharatlar elde ediliyor. \u00dcr\u00fcn, ila\u00e7 ve kozmetik sekt\u00f6rlerinde kullan\u0131lmak \u00fczere d\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkesine g\u00f6nderiliyor.,Zonguldak'\u0131n Alapl\u0131 il\u00e7esi Kas\u0131ml\u0131 Mahallesi'nde kurdu\u011fu tesiste defne yapra\u011f\u0131 i\u015fleyen gen\u00e7 giri\u015fimci Taner Ayd\u0131n, Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc i\u015fbirli\u011fiyle ya\u015f defne yapraklar\u0131n\u0131 kurutup balyalayarak ba\u015fta Amerika, \u00c7in, Avrupa \u00fclkeleri ve Uzakdo\u011fu\r\n\u00fclkelerine ihra\u00e7 ediyor.,Gazi \u00dcniversitesi Bilgisayar \u00d6\u011fretmenli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu olan Ayd\u0131n, K\u00fc\u00e7\u00fck ve Orta \u00d6l\u00e7ekli \u0130\u015fletmeleri Geli\u015ftirme ve Destekleme \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (KOSGEB) giri\u015fimcilik e\u011fitimine kat\u0131l\u0131p giri\u015fimcilik sertifikas\u0131 ald\u0131. KOSGEB'den ald\u0131\u011f\u0131 hibe deste\u011fi ile de 2018 y\u0131l\u0131nda ya\u015f defne yapra\u011f\u0131 tesisi kuran ve \u015fimdi 15 ki\u015fiye istihdam sa\u011flayan Ayd\u0131n, Amerika, \u00c7in ve Avrupa'ya da ihracat yapmaya ba\u015flad\u0131. Ayd\u0131n'\u0131n kurdu\u011fu tesiste y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 160 bin tona yak\u0131n defne yapra\u011f\u0131 i\u015fleniyor. B\u00f6lgede tek defne yapra\u011f\u0131 toplayan i\u015fletmeci oldu\u011funu ifade eden Taner Ayd\u0131n, "Bu i\u015fi internet arac\u0131yla \u00fclkemizden ithal edilen \u00fcr\u00fcnler listesini ara\u015ft\u0131r\u0131rken g\u00f6z\u00fcme \u00e7ok \u00e7arpt\u0131. Defne yapra\u011f\u0131 \u00e7ok ilgin\u00e7 gelmi\u015fti. , Acaba b\u00f6lgemizde b\u00f6yle potansiyel var m\u0131 ve \u00fclke ekonomisine katk\u0131da bulunabilir miyiz diye ara\u015ft\u0131rma i\u00e7erisine girdim. Orman \u0130\u015fletme \u015eefli\u011finden, a\u011fabeylerimizden bu b\u00f6lgede bu i\u015fin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ama kapasitenin \u00e7ok fazla olmad\u0131\u011f\u0131 bilgisine ula\u015ft\u0131m. Bununla ilgili yerel \u00e7al\u0131\u015fmalar yaparak ilk \u00f6nce ormandan \u00e7\u0131kar\u0131lan defne \u00fcretimine, ya\u015f kesimine ba\u015flad\u0131m. Sonra burada bunu nas\u0131l yapabiliriz diyerek bir yola \u00e7\u0131kt\u0131k. \u0130lk bu i\u015fi yapan bir iki kurutma tesisini gezdim. Bu tesisi il\u00e7emizde uygulayabilece\u011fimi planlad\u0131m ve kendi imkanlar\u0131mla at\u00f6lyeyi kurdum. Yan\u0131mda 15 ki\u015fi istihdam ediyorum. Ormanda toplanan ya\u015f defne yapraklar\u0131n\u0131 d\u00fczenledi\u011fimiz f\u0131r\u0131nda belli bir s\u0131cakl\u0131kta kuruttuktan sonra \u00e7\u0131rpma y\u00f6ntemi ile yapraklar\u0131n\u0131 dallar\u0131ndan ay\u0131r\u0131yoruz" dedi.,Devlet te\u015fvikiyle KOSGEB ile i\u015fbirli\u011fi i\u00e7erisinde oldu\u011funu dile getiren Ayd\u0131n, \u00fcr\u00fcnleri ihracat\u00e7\u0131 firmalar arac\u0131yla \u00c7in, Amerika, Vietnam ve di\u011fer Avrupa \u00fclkelerine ihra\u00e7 etti\u011fini s\u00f6yledi. Hedeflerinde kapasiteyi daha b\u00fcy\u00fctmek ve istihdama daha fazla katk\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015facaklar\u0131n\u0131 ifade eden Ayd\u0131n, y\u0131lda 250 tonun \u00fczerine defne yapra\u011f\u0131 i\u015flemeyi hedeflediklerini s\u00f6yledi.