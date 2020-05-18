İnternetten alışveriş yaparken bu hatalara düşmeyin!

\u0130nternetten al\u0131\u015fveri\u015f yaparken \u00f6nceli\u011finiz kalite ve g\u00fcvenirlik olmal\u0131.,Kalite kontrol\u00fcn\u00fc sat\u0131n alaca\u011f\u0131n\u0131z \u00fcr\u00fcn\u00fcn kuma\u015f, materyal ya da farkl\u0131 i\u00e7erik bilgilerine bakarak yapabilirsiniz. \u00d6zellikle kuma\u015f\u0131n t\u00fcr\u00fc ve i\u00e7eri\u011fi hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131z a\u00e7\u0131s\u0131ndan da \u00f6nemlidir.,\u00dcr\u00fcn hakk\u0131ndaki a\u00e7\u0131klamalar\u0131 dikkatli okumal\u0131s\u0131n\u0131z. Sat\u0131n alaca\u011f\u0131n\u0131z \u00fcr\u00fcn\u00fcn beden bilgisini, boyutlar\u0131n\u0131, \u00f6zelliklerini tam anlam\u0131yla \u00f6\u011frenirseniz; kargoyu a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131zda herhangi bir s\u00fcrpriz ya\u015famazs\u0131n\u0131z.,\u0130nternet \u00fczerinden al\u0131\u015fveri\u015f yaparken \u00f6ncelik vermeniz gereken \u00f6nemli bir nokta da hangi siteden sipari\u015f verece\u011finizdir. \u00d6zellikle kart bilgilerinizi girece\u011finiz sistemin g\u00fcvenilirli\u011fi, kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131, prosed\u00fcre uygunlu\u011funa dikkat etmelisiniz.,Okumadan onaylanan sat\u0131\u015f s\u00f6zle\u015fmeleri de sonradan ba\u015f\u0131n\u0131z\u0131 a\u011fr\u0131tabilir. \u00c7\u00fcnk\u00fc iade ko\u015fullar\u0131 veya \u00fcr\u00fcnle ilgili \u00f6nemli detaylar bu s\u00f6zle\u015fme maddelerinde yer al\u0131r.,Al\u0131\u015fveri\u015f yaparken i\u015fletmenin sat\u0131\u015f sonras\u0131 hizmetlerini de de\u011ferlendirmelisiniz. ,Kargo teslimat\u0131, garanti s\u00fcresi, olu\u015fabilecek herhangi bir aksakl\u0131k neticesinde nelerle kar\u015f\u0131la\u015faca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 \u00f6\u011frenmenizde fayda var.