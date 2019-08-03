İnternetten buldu, 9 ay komada kaldı, hala satıyorlar
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde, ünlü isimlerin reklam filmlerinde oynadığı Teff Tohumu zayıflama çaylarının içinde ölümcül kimyasal maddeler olduğunu ortaya çıkardı. Firma sahibi ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi düzenlenen operasyonla yakalanırken, 7 TIR dolusu çay ve malzemeye el konuldu. Şüpheliler serbest bırakılırken, çaylar hâlâ satışta.