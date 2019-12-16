İnternetten ek iş araştırdı, 'kaz'a yatırım yaptı

"Bu i\u015fe yat\u0131r\u0131m yapacaklara tavsiye ediyorum. Hobi olarak, ek gelir olarak d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclebilir. Ben \u00e7ift\u00e7iyim ek gelir olarak ba\u015flad\u0131m. Kazlar sevilmeyecek hayvanlar de\u011fil s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmad\u0131klar\u0131 m\u00fcddet\u00e7e \u00e7ocuklara bile sald\u0131rmazlar\u201d diye konu\u015ftu.,6 ay s\u00fcrecek kaz yumurtas\u0131 sezonunun ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten K\u0131l\u0131n\u00e7arslan \u201c\u0130ki g\u00fcnde bir yumurta al\u0131yoruz. 10 bin yumurta almay\u0131 hedefliyoruz. Yumurtan\u0131n tanesini 10-12 liradan sat\u0131yoruz yakla\u015f\u0131k 100 bin TL bir getirisi oluyor.","5 d\u00f6n\u00fcm arazi \u00fczerine 1 d\u00f6n\u00fcm\u00fc konaklama alan\u0131 ile \u00e7evre d\u00fczenlemesine 12 bin lira toplamda 25 bin TL\u2019lik yat\u0131r\u0131m ile bu i\u015fe ba\u015flad\u0131k. Bunlar \u00c7in kaz\u0131 yumurtas\u0131 a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131. \u00c7ok \u00e7e\u015fit kaz var kimisi et ,kimisi yumurta\u201d dedi.,\u0130nternet'ten ek i\u015f ara\u015ft\u0131rmas\u0131 yaparken kaz \u00e7iftli\u011fi kurmaya karar verdiklerini belirten Bekir K\u0131l\u0131n\u00e7arslan, "Amat\u00f6r olarak 200 kaz ile ba\u015flad\u0131k. \u0130lk senesinde 2 bin kaz elde ettik.",Yumurtadan \u00e7\u0131kan kaz yavrular\u0131na \u00f6zel ana kuca\u011f\u0131 alan\u0131 da olu\u015fturan K\u0131l\u0131n\u00e7arslan a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuklarda elektrikli \u0131s\u0131t\u0131c\u0131 ile kaz yavrular\u0131n\u0131 \u0131s\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131, kaz \u00fcretiminin keyifli oldu\u011funu s\u00f6yledi.,"Adana, Osmaniye ve Kuzey Irak\u2019ta civciv \u00fcreten firmalar var. Bizlerden gelip al\u0131yorlar. Biz direk kendimiz de\u011fil arac\u0131 firmalar ile Kuzey Irak\u2019a yolluyoruz.",Bekir K\u0131l\u0131n\u00e7arslan kazlara \u00e7ocuklar\u0131 gibi bak\u0131yor. Kulu\u00e7ka cihazlar\u0131nda 30 g\u00fcn boyunca belli bir \u0131s\u0131 ve nemde olgunla\u015ft\u0131r\u0131yor.