İnternetten ek iş araştırdı, 'kaz'a yatırım yaptı

İnternet'ten ek iş araştırması yaparken kaz çiftliği kurmaya karar verdiklerini belirten Bekir Kılınçarslan, "Amatör olarak 200 kaz ile başladık. İlk senesinde 2 bin kaz elde ettik."