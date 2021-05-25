iPhone 13 Pro'nun en net görüntüsü sızdırıldı!

OLED EKRAN\r\n\r\n\u015eirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda k\u00f6kl\u00fc bir de\u011fi\u015fikli\u011fe gidece\u011fi belirtildi. Kore merkezli The Elec taraf\u0131ndan ortaya at\u0131lan iddiada Apple'\u0131n Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nApple'\u0131n tedarik hatt\u0131 \u00fczerinde yap\u0131lan inceleme sonras\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan detay \u015firketin yeni iPhone'larda enerji tasarrufunu art\u0131racak bir ekran tercih edece\u011fini ortaya koyuyor.,Yeni nesil amiral gemisi telefonlar\u0131n favori ekran\u0131 olan 120 Hz LTPO OLED ekran\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u00f6zelli\u011fi ekran yenileme h\u0131z\u0131n\u0131n ihtiyaca g\u00f6re de\u011fi\u015fmesi.\r\n\r\n,Hertz ya da Hz ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n ekranlar\u0131n\u0131 anlat\u0131l\u0131rken \u00e7ok kullan\u0131lan bir ifade. Bu ifade asl\u0131nda saniye ba\u015f\u0131na ekrandaki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcn yenilenmesi anlam\u0131na geliyor. 30 Hz'de ekran 30 kez yenilenirken 120 Hz'de ekran 120 kez yenilenmi\u015f oluyor.,Yenilenme h\u0131z\u0131n\u0131n artmas\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kalitesiyle birlikte enerji sarfiyat\u0131n\u0131 da art\u0131r\u0131yor. Samsung'un yeni nesil LTPO ekran panelleri ise 1 Hz'ye kadar d\u00fc\u015f\u00fcp ard\u0131ndan 120 Hz'ye \u00e7\u0131kabiliyor.,Apple'\u0131n Samsung'dan ayda 30 bin panel garantisi ald\u0131\u011f\u0131 zaman i\u00e7erisinde bu say\u0131n\u0131n 70 bine kadar \u00e7\u0131kabilece\u011fi ifade edildi.\r\n\r\nEyl\u00fcl ay\u0131nda \u00e7\u0131kacak modelin ad\u0131n\u0131n iPhone 12S de olabilece\u011fi iddia ediliyor. ,Halihaz\u0131rda Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro'da LTPO ekranlar kullan\u0131l\u0131yor. Bu nedenle e\u011fer Apple bu ekran\u0131 kullansa bile Pro modellerinde tercih edecek denebilir.,Japonya'da tedarik zinciri blo\u011fu Macotakara yeni bir video yay\u0131mlad\u0131. \r\n\r\nDaha \u00f6nce ba\u015far\u0131l\u0131 s\u0131z\u0131nt\u0131lar yapan Macatakara'n\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re Apple yeni iPhone modelinde \u00e7enti\u011fi k\u00fc\u00e7\u00fcltecek. \r\n\r\niPhone 12'de 38.83 milimetre olan \u00e7entik yeni modelde 26.8 milimetreye k\u00fc\u015f\u00fcyor. Yani Apple'\u0131n ele\u015ftirilere neden olan \u00e7enti\u011fi 1 santimetreden fazla k\u00fc\u00e7\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nAyr\u0131ca 3D prototipe g\u00f6re \u00f6n kameran\u0131n yeri de de\u011fi\u015fiyor. Kamera \u00e7enti\u011fin soluna al\u0131n\u0131yor. ,YEN\u0130 \u0130PHONE 13'E \u0130L\u0130\u015eK\u0130N D\u0130\u011eER SIZINTILAR\r\n\r\nUnbox Therapy taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan videoda yeni iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Yeni modelde \u00e7entikler 12. nesile g\u00f6re daha k\u00fc\u00e7\u00fck g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \r\n\r\nAncak videoda \u00f6ne \u00e7\u0131kan en \u00f6nemli detay ise arka kameralar\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc. Maketteki lensler \u00f6nceki modellere g\u00f6re \u00e7ok daha b\u00fcy\u00fck. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin \u00f6nceki nesillere g\u00f6re daha iyi foto\u011fraf \u00e7ekece\u011fi anlam\u0131na geliyor. ,LeaksApplePro'nun iddialar\u0131na g\u00f6re bu s\u0131z\u0131nt\u0131 cihaz\u0131n neredeyse son hali. Seri \u00fcretimde bir iki de\u011fi\u015fiklik olabilir ancak iddialara g\u00f6re b\u00fcy\u00fck bir de\u011fi\u015fiklik beklenmiyor. ,Apple her zamanki gibi \u00fcr\u00fcn\u00fc s\u0131r gibi sakl\u0131yor ancak LeaksApplePro hesab\u0131 taraf\u0131ndan iPhone 13 Pro'nun son tasar\u0131m\u0131 payla\u015f\u0131ld\u0131! Payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde Apple'\u0131n \u00e7entik k\u0131sm\u0131n\u0131 olduk\u00e7a k\u00fc\u00e7\u00fcltt\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Ayr\u0131ca arkadaki kamera tasar\u0131m\u0131 da de\u011fi\u015fikli\u011fe u\u011fram\u0131\u015f durumda. \u00c7\u0131k\u0131nt\u0131 iPhone 12'ye g\u00f6re azalt\u0131lm\u0131\u015f. \u00d6te yandan kamera mod\u00fcl\u00fc geni\u015flemi\u015f. ,Apple'n\u0131n eyl\u00fcl ay\u0131nda tan\u0131t\u0131lmas\u0131 beklenen yeni iPhone modeline ili\u015fkin \u00f6nemli bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131! Tan\u0131t\u0131lmas\u0131na sadece birka\u00e7 ay kalan modelin son tasar\u0131m\u0131 s\u0131zd\u0131r\u0131ld\u0131...