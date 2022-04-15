iPhone ile çekilen en iyi fotoğraflar

Apple taraf\u0131ndan \u00f6zenle se\u00e7ilen bir uluslararas\u0131 j\u00fcri heyeti onlarca ayr\u0131nt\u0131 foto\u011fraf\u0131 dikkatle inceledi. (Daniel Olah'\u0131n \u00e7ekti\u011fi 'A Drop of Freedom' zambak foto\u011fraf\u0131 ilk 10'da),Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max\u2019te bulunan Makro foto\u011fraf moduyla \u00e7ekilmi\u015f en g\u00fczel 10 foto\u011fraf\u0131 yay\u0131nlad\u0131. (Foto\u011frafta Guido Cassanelli'nin \u00e7ekti\u011fi 'Deniz Cam\u0131'),Belirli bir odak noktas\u0131 ayarlamak i\u00e7in bir alana dokunun ve \u00e7arp\u0131c\u0131 makro g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcz\u00fc yakalay\u0131n. (Hojisan'\u0131n \u00e7ekti\u011fi 'Son \u00c7i\u00e7eklenme' foto\u011fraf\u0131nda lale g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor),Daha parlak ve keskin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u00e7ekmek makro modunda yeni bir otomatik odaklama sistemi ve d\u00fc\u015f\u00fck \u0131\u015f\u0131kta y\u00fczde 92 iyile\u015ftirme sistemi var. (Tom Reeves'in 'Pal Pete\u011fi' isimli foto\u011fraf\u0131nda k\u00f6pek t\u00fcylerindeki kar taneleri g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor)\r\n,En iyi foto\u011fraflar, \u00e7\u0131plak g\u00f6zle g\u00f6r\u00fclemeyecek kadar k\u00fc\u00e7\u00fck ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kar\u0131yordu. (Trevor Collins'ten 'Yaprak \u0130ll\u00fcstrasyonu'),\u0130lk 10 kazanan ABD, \u00c7in, Macaristan, Hindistan, \u0130talya, \u0130spanya ve Tayland'dan yar\u0131\u015fmaya kat\u0131ld\u0131. (Ashley Lee'den '\u00c7ilek Soda'),Kazanan foto\u011fraflar\u0131n t\u00fcm\u00fc, Apple'\u0131n Instagram hesab\u0131 Apple.com'da ve d\u00fcnyan\u0131n \u00e7e\u015fitli \u015fehirlerindeki reklam panolar\u0131nda g\u00f6sterilecek. (Abhik Mondal'dan 'Volkanik Lav' ay\u00e7i\u00e7ek foto\u011fraf\u0131),Makro \u00f6zelli\u011fini kullanmak i\u00e7in nesneye iyice yakla\u015f\u0131n. Ard\u0131ndan, birincil odak noktas\u0131n\u0131n \u00e7er\u00e7evenin merkezine yak\u0131n oldu\u011fundan emin olun. (Jirasak Panpiansin'in 'Gizli M\u00fccevher' foto\u011fraf\u0131nda yaprakta su damlac\u0131\u011f\u0131 var)\r\n,Ocak ay\u0131nda duyurulan yar\u0131\u015fmaya binlerce iPhone sahibi kat\u0131ld\u0131. Sonunda Apple, ilk \u2018Shot on iPhone Macro Challenge\u2019 yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n 10 kazanan\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. (Prajwal Chougule taraf\u0131ndan \u00e7ekilen 'Do\u011fada Sanat' \u00f6r\u00fcmcek a\u011f\u0131),\u00d6zellikle do\u011faya odaklanan foto\u011fraflar, ger\u00e7ekten pek \u00e7o\u011fumuzun Instagram\u2019da yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraflar\u0131 utand\u0131racak t\u00fcrden. (Marco Colletta'n\u0131n \u00e7ekti\u011fi 'Ma\u011fara' ebeg\u00fcmeci foto\u011fraf\u0131)