iPhone'lara beklenen özellik geliyor!

Uygulama a\u00e7\u0131l\u0131\u015f h\u0131z\u0131n\u0131 neredeyse iki kat artt\u0131ran iOS 13'te \u00fcyeli\u011finizin aktif oldu\u011fu bir uygulamay\u0131 kald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131zda Apple, uygulamay\u0131 silseniz bile aboneli\u011finizin etkin kalaca\u011f\u0131n\u0131 ve di\u011fer cihazlarda da kullan\u0131labilece\u011fini belirtecek.,Apple'\u0131n son y\u0131llarda iyiden iyiye a\u011f\u0131rl\u0131k vermeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k teknolojileri, bu s\u00fcr\u00fcm iOS'ta da kendini g\u00f6sterecek. Yenilenen Sa\u011fl\u0131k uygulamas\u0131nda G\u00fcnl\u00fck Rapor ad\u0131 verilen yeni bir b\u00f6l\u00fcm bizi kar\u015f\u0131layacak. Buradan t\u00fcm g\u00fcn boyunca yap\u0131lan aktivitelere detayl\u0131 olarak bak\u0131labilecek.,Apple Haritalar uygulamas\u0131nda ev ve i\u015f yeri gibi s\u0131k bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ula\u015fmak \u00e7ok daha kolay olacak. Di\u011fer yandan Mail uygulamas\u0131na gelecek yeni bir \u00f6zellik sayesinde istenmeyen e-postalar\u0131n \u00f6n\u00fcne tamamen ge\u00e7ecek engelleme \u00f6zelli\u011fi ile birlikte e-postalar\u0131n daha kolay ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ad\u0131na yeni bir klas\u00f6rleme sistemi kullan\u0131c\u0131larla payla\u015f\u0131lacak.,iPhone'umu Bul ve Arkada\u015f Bul uygulamalar\u0131n\u0131 tek \u00e7at\u0131 alt\u0131nda toplayacak olan iOS 13'te kullan\u0131c\u0131lar b\u00fct\u00fcn cihazlar\u0131n\u0131 tek panelden kontrol etme imkan\u0131na kavu\u015facak.,Mesajlar uygulamas\u0131nda da bir dizi de\u011fi\u015fiklik yapacak olan iOS 13'\u00fcn y\u00fcklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Kullan\u0131c\u0131lar kendi profil foto\u011fraflar\u0131n\u0131 se\u00e7ebilece\u011fi gibi kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 da belirleme \u015fans\u0131na sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin g\u00f6rece\u011fi dahi belirlenebilecek. ,Gece Modu'nun yine iOS 13 ile birlikte aktif hale gelmesi beklenirken, telefonlar bu modda daha az bataryadan g\u00fc\u00e7 harcayacak; daha az g\u00f6z yoracak. Bu modun saate duyarl\u0131 olaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcrken, kullan\u0131c\u0131lar manuel olarak da gece moduna ge\u00e7i\u015f yapabilecek.,iOS 13'\u00fcn planlanan tarihte bir de\u011fi\u015fiklik olmad\u0131\u011f\u0131 taktirde en ge\u00e7 Ekim ay\u0131 i\u00e7inde kullan\u0131c\u0131lar\u0131n cihazlar\u0131na sunulmas\u0131 bekleniyor.