iPhone'larda artık olmayacak! Kötü haber geldi

AirPods gibi kablosuz kulakl\u0131klar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131n yayg\u0131nla\u015fmas\u0131yla birlikte o tarafta sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 art\u0131rmak isteyen Apple, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n kulakl\u0131k i\u00e7in ek \u00f6deme yapmas\u0131na neden olacak.\r\n\r\n,Yay\u0131nlanan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda \u015farj kablosunun de\u011fi\u015fti\u011fi dikkat \u00e7ekiyor. Kabloda dikkat \u00e7eken ilk yenilik tasar\u0131m\u0131 olmu\u015f.\r\n\r\n,\u00dczeri \u00f6rg\u00fcl\u00fc bir tasar\u0131ma sahip olan yeni iPhone \u015farj kablolar\u0131, daha dayan\u0131kl\u0131 bir yap\u0131da olacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan \u015farj kablolar\u0131n\u0131n bir ucunun USB Type-C, di\u011ferinin de Lightning oldu\u011fu dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Beklentilerin aksine Apple, iPhone 12'lerle birlikte Lightning tasar\u0131m\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6pe atm\u0131yor ve aynen kullanmaya devam ediyor.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan iPhone 12 serisi telefonlar\u0131n\u0131 gelecek ay duyurmaya haz\u0131rlanan Apple, \u00e7ok konu\u015fulacak bir karara imza atmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n,iPhone 12'lerden \u015farj cihaz\u0131n\u0131 kald\u0131rmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen Apple, ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda kullan\u0131c\u0131lar i\u00e7in \u00f6zel bir anket bile haz\u0131rlad\u0131. Ankette 'Eski iPhone \u015farj cihaz\u0131n\u0131z\u0131 \u015fu an ne yap\u0131yorsunuz' sorusu y\u00f6neltildi. \u015e\u0131klar ise \u015f\u00f6yle:\r\n,*Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme verdim.\r\n\r\n,*Kaybettim.\r\n\r\n,*Art\u0131k ya hi\u00e7 \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor ya da s\u0131kl\u0131kla sorun \u00e7\u0131kar\u0131yor.\r\n\r\n,*Hala evde kullan\u0131yorum.\r\n\r\n,*Hala d\u0131\u015far\u0131da (i\u015f, okul vb.) kullan\u0131yorum.\r\n\r\n,*Duruyor ama kullanm\u0131yorum.\r\n\r\n,Apple, iPhone'lar\u0131yla ilgili fla\u015f bir ad\u0131m atmaya haz\u0131rlan\u0131yor. iPhone 12 serisi telefonlar\u0131n\u0131 duyurmaya haz\u0131rlan\u0131yor. Ancak yeni modellerin sat\u0131\u015fa sunulmas\u0131yla birlikte art\u0131k bu \u00fcr\u00fcn\u00fc g\u00f6remeyeceksiniz.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan \u015farj kablolar\u0131 da de\u011fi\u015fiyor. Apple'\u0131n iPhone 12'lerle birlikte verece\u011fi \u015farj kablosu ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n\r\n,Apple maliyetleri d\u00fc\u015f\u00fcrmek ad\u0131na iPhone'larda fla\u015f bir yenili\u011fe gidiyor. Bak\u0131n art\u0131k ne g\u00f6remeyeceksiniz? \r\n