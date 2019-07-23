iPhone'larda yeni dönem bu sabah başladı

iPhone kullananlar hemen bu g\u00fcncellemeyi cihaz\u0131n\u0131za y\u00fckleyin,iOS 12.4 ile birlikte art\u0131k kablosuz a\u011f \u00fczerinden eski bir iPhone\u2019dan yeni bir iPhone\u2019a do\u011frudan veri aktarmak m\u00fcmk\u00fcn hale geldi. Art\u0131k iCloud'a veya iTunes'a ihtiyac\u0131n\u0131z yok!\r\n,Yapman\u0131z gereken tek \u015fey iki cihaz\u0131 ayn\u0131 WiFi \u00fczerinde bulu\u015fturmak ve dosyalar\u0131n\u0131z\u0131n h\u0131zl\u0131ca eski modelden yenisine ge\u00e7ti\u011fini izlemek.\r\n,G\u00fcncelleme baz\u0131 g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131klar\u0131n\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131 gibi Apple Watch'larda bir s\u00fcreli\u011fine kapat\u0131lan Walkie Talkie \u00f6zelli\u011fini de tekrar aktif hale getiriyor. Walkie Talkie sayesinde Apple Watch kullan\u0131c\u0131lar\u0131 t\u0131pk\u0131 bir telsiz gibi birbirleri aras\u0131nda sesli ileti\u015fim kurabiliyorlar. Bunun i\u00e7in birbiri ile konu\u015fmak isteyen iki kullan\u0131c\u0131n\u0131n davet g\u00f6ndermesi yeterli, sonras\u0131nda tek tu\u015f ile kar\u015f\u0131 tarafa ses g\u00f6nderilebiliyor.\r\n,Eski iPhone modelleri i\u00e7in g\u00fcncelleme m\u00fcjdesi: \r\n\r\niOS 9.3.6 g\u00fcncellemesi iPad 2, iPad mini, iPad 3 ve iPhone 4s i\u00e7in, iOS 10.3.4 ise iPad 4 ve iPhone 5 i\u00e7in t\u00fcm cihazlara yay\u0131nland\u0131. G\u00fcncellemeler i\u00e7in s\u00fcr\u00fcm notlar\u0131na g\u00f6re g\u00fcvenlik g\u00fcncelle\u015ftirmelerinin yan\u0131 s\u0131ra, bir GPS hatas\u0131 i\u00e7in d\u00fczeltme i\u00e7eriyor.\r\n,Peki bu g\u00fcncellemeyi hangi iPhone modellerine kurabileceksiniz? \r\n\r\niPhone XS Max,iPhone XS\r\n,iPhone XR\r\n,iPhone X\r\n,iPhone 8 Plus\r\n,iPhone 8\r\n,iPhone 7 Plus\r\n,iPhone 7\r\n,iPhone 6S & iPhone 6S Plus\r\n,iPhone SE\r\n,iPhone 6 & iPhone 6 Plus\r\n,iPhone 5S\r\n (H\u00fcrriyet)