iPhone sahipleri dikkat! Artık WhatsApp'ı açmanıza bile gerek kalmayacak

WhatsApp'ta yenilikler r\u00fczgar\u0131 esmeye devam ediyor. Pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 kullan\u0131mda daha fazla esneklik ve kolayl\u0131k sa\u011flamak istiyor. ,D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kullan\u0131lan anl\u0131k mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp, yeni \u00f6zellikler kazanmaya devam ediyor. WhatsApp'\u0131n \u015fimdilik iOS s\u00fcr\u00fcm\u00fc i\u00e7in geli\u015ftirdi\u011fi yakla\u015f\u0131k ve iki ay \u00f6nce ortaya \u00e7\u0131kan yeni bir \u00f6zellik, beta kullan\u0131c\u0131lar\u0131na sunulmaya ba\u015flam\u0131\u015f durumda.,WhatsApp'\u0131n iOS beta s\u00fcr\u00fcm\u00fcnde yeni bir \u00f6zellik test edilmeye ba\u015fland\u0131. S\u00f6z konusu bu yeni yetenek iPhone kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n bir hayli i\u015fine yarayacak g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor! Sesli mesajlarla ilgili \u00f6zellikle birlikte art\u0131k WhatsApp uygulamas\u0131n\u0131 a\u00e7maya gerek kalmayacak.,\u015eimdilik iOS s\u00fcr\u00fcm\u00fc i\u00e7in geli\u015ftirilen bu \u00f6zellik, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n bildirim men\u00fcs\u00fcnden kendilerine g\u00f6nderilen sesli mesajlar\u0131 dinleyebilmesini sa\u011fl\u0131yor. Ayr\u0131ca \u00f6zellik, sesli mesajlarda oldu\u011fu gibi g\u00f6nderilen ses dosyalar\u0131n\u0131 da bildirim kart\u0131 \u00fczerinden oynatabiliyor. Bu \u00f6zellik sayesinde kullan\u0131c\u0131lar sesli mesajlar\u0131 veya ses dosyalar\u0131n\u0131, uygulamay\u0131 a\u00e7mak zorunda kalmadan dinleyebilecekler.,\u0130\u015fte WhatsApp iOS s\u00fcr\u00fcm\u00fcne gelecek olan yenilikle ilgili detaylar...,Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n bu \u00f6zelli\u011fi deneyimleyebilmeleri i\u00e7in WhatsApp beta s\u00fcr\u00fcmlerinin "2.19.91.1" olmas\u0131 gerekiyor. Ancak bu s\u00fcr\u00fcme sahip olsan\u0131z bile WhatsApp, \u00f6zelli\u011fin sadece bir k\u0131sm\u0131n\u0131 test ettiriyor. Buna g\u00f6re telefon numaras\u0131n\u0131n son hanesi "tek say\u0131" olan bir kullan\u0131c\u0131, uygulaman\u0131n sesli mesaj \u00f6zelli\u011fini test edebiliyorken, telefon numaras\u0131n\u0131n son hanesi "\u00e7ift say\u0131" olan kullan\u0131c\u0131larsa g\u00f6nderilen ses dosyalar\u0131n\u0131 deneyimleme imkan\u0131 buluyorlar.,\r\nWhatsApp'\u0131n bu yeni \u00f6zelli\u011finin yar\u0131m kalan bir noktas\u0131 da bulunuyor. Bu da, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n bu tarz mesajlara sadece metin mesaj\u0131 olarak cevap verebiliyor olmas\u0131. \u00d6zellikle iOS i\u015fletim sisteminin s\u0131n\u0131rlamalar\u0131 nedeniyle kullan\u0131c\u0131lar, kendilerine g\u00f6nderilen sesli mesaj veya ses dosyalar\u0131na yan\u0131t vermek istediklerinde, yine bildirimler \u00fczerinden yan\u0131t veremiyorlar. Ayr\u0131ca bu tarz mesajlar\u0131n okundu bilgisiyse, uygulamaya giri\u015f yapt\u0131ktan sonra g\u00f6nderiliyor.,\u00d6zelli\u011fin t\u00fcm iOS kullan\u0131c\u0131lar\u0131 i\u00e7in ne zaman hizmete sunulaca\u011f\u0131 bilinmiyor. Ancak beta testlerde herhangi bir sorun ya\u015fanmamas\u0131 durumunda, \u00f6zelli\u011fin kullan\u0131c\u0131lara sunulmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok da uzun bir s\u00fcrenin olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylenebilir. (Webtekno)