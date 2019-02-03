iPhone sahiplerine kötü haber

Apple \u00e7ok yak\u0131nda bak\u0131n hangi iPhone'lardan deste\u011fini \u00e7ekecek? \u0130\u015fte milyonlarca kullan\u0131c\u0131n\u0131n can\u0131n\u0131 s\u0131kacak geli\u015fme...\r\n\r\n,iPhone 6S Plus\r\n\r\n,iPhone 6S\r\n\r\n,iPhone 6 Plus\r\n\r\n,iPhone 6\r\n\r\n,iPhone 5S\r\n\r\n,iPhone 5C\r\n\r\n,\r\niPhone 5,iPhone 4S\r\n\r\n,iPhone 4\r\n\r\n,iPhone 3GS\r\n\r\n,iPhone 3G\r\n\r\n,iPad 3G\r\n\r\n,Bu tasar\u0131m\u0131 unutmak ne m\u00fcmk\u00fcn! \u0130lk g\u00fcnden kap\u0131\u015f kap\u0131\u015f satan iPod nanu'nun bu nesli de art\u0131k yaln\u0131z ve desteklenmiyor.\r\n\r\n,iPod nano (5. nesil) \r\n\r\nDurum bu iPhone nano nesli i\u00e7in de \u00e7ok farkl\u0131 de\u011fil; kullananlar i\u00e7in iyi haberlerimiz yok!,iPod shuffle (3. nesil) \r\n\r\nSat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kal\u0131 uzun bir zaman oldu; Apple'\u0131n yo\u011fun ilgi g\u00f6ren cihazlar\u0131ndan biriydi ama o da \u00f6mr\u00fcn\u00fc tamamlad\u0131 bile.,iPod touch ..\r\n\r\niPhone tasar\u0131m\u0131yla pek sevilen bu model i\u00e7in de hazin son geldi; Apple art\u0131k desteklemedi\u011fi gibi uygulamalar da \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor.,iPod touch (2. nesil)\r\n\r\n,iPod Touch (5. nesil)\r\n\r\n,iPod classic (120 GB)\r\n\r\n