İran açık açık tehdit etti! Füzelerle vururuz

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Yoğurdu yemeden önce mutlaka bunu yapın!
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Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek
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YAŞAM
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Halasının kaçırdığı çocuk polis baskınıyla bulundu
MAGAZİN
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Murat Boz ve Aslı Enver barıştı
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Sedat İncesu istifa etti! 'Bu kadar dayanabildim'
YAŞAM
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Ege Denizi 7/24 izlenecek
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Çinekop bolluğu ucuzluk getirdi
YAŞAM
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Ütüden çıkan yangın 2 kişiyi hastanelik etti
GÜNDEM
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Firari FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine ilişkin davada 9 sanığa kırmızı bülten
YAŞAM
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Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
YAŞAM
-
PKK davasında 10 sanığa 10'ar ay hapis
SPOR
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Sivasspor'dan Usain Bolt için resmi açıklama!
YAŞAM
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Gören hemen frene basıyor! Yanına geldiğinde...
MAGAZİN
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Türk televizyon tarihinde bir ilk! 'Çocuklar Duymasın'da 'uzlaştılar'
YAŞAM
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Silivri'de bir kişi ölü bulundu
GÜNDEM
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Şehit Savcı Selim Kiraz davasında kırmızı bülten kararı
EKONOMİ
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Stokçu baskınından 35 ton patates çıktı
EKONOMİ
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Dolar kritik seviyenin altına indi!
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İran açık açık tehdit etti! Füzelerle vururuz
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İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacizade'n gündemi sarsan bomba gibi bir açıklama geldi.
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