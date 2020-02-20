İş yerine astığı pankartı gören herkes teşekkür etti

Kadına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet olaylarının kamuoyunda geniş yer bulması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi ile aynı cadde üzerinde bulunan bir restoran işletmecisi harekete geçti. İş yerinin camına asılan "Sana söz, herhangi bir durumda rahatsız edildiğini ve tacize uğradığını hissedersen, çeşitli şiddet türlerine maruz kalırsan, yer ve zaman ve fark etmeksizin biz senin yanındayız. Tereddüt etmeden bu kapıya koş. Güvenliğini sağlayacağımıza ve seni evine rahatça ulaştıracağımıza söz veriyoruz" yazılı pankart kısa sürede ilgi odağı oldu.