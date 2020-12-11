İşçi işveren yüz binler için geçerli! Başvurana bin 234 lira

\u0130\u015fsizlere son \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 i\u015fyerinin kap\u0131s\u0131 torba yasa ile a\u00e7\u0131ld\u0131,. \u0130\u015f veya hizmet s\u00f6zle\u015fmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 d\u00f6neminde sona erenler ile SGK'ya bildirilmeksizin \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n en son \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 i\u015fyerlerine ba\u015fvurmalar\u0131, i\u015fverenlerce de fiilen \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmalar\u0131 halinde, i\u015fverenlere her ay kuruma \u00f6deyecekleri t\u00fcm primlerden mahsup edilmek \u00fczere g\u00fcnl\u00fck 44,15 lira (ayl\u0131k bin 324 lira) destek verilecek.\r\n\r\n,\u0130\u015fverence i\u015fe al\u0131n\u0131p, \u00fccretsiz izne ayr\u0131lanlar i\u00e7in g\u00fcnl\u00fck 39,24 lira, bu kapsamda olup ba\u015fvurusunun kabul edilmedi\u011fini bildirenler i\u00e7in ise g\u00fcnl\u00fck 34,34 lira destek sa\u011flanacak.\r\n, \r\nBu d\u00fczenleme, i\u015fsiz kalanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, sigortas\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lanlara y\u00f6nelik de \u00f6nemli bir imkan sa\u011flad\u0131. Sigortas\u0131z i\u015f\u00e7iler i\u015fverene ba\u015fvurup kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nabilecek. Sigortal\u0131 olamayan i\u015f\u00e7i, hakk\u0131n\u0131 mahkemede arayabilecek.\r\n \r\n,Eski i\u015fyerine d\u00f6n\u00fc\u015f i\u00e7in ba\u015fvurular bu ay sonuna kadar al\u0131nacak. \u0130\u015f\u00e7iler ba\u015fvurular\u0131n\u0131 yaz\u0131l\u0131 ya da s\u00f6zl\u00fc olarak yapabilecek.