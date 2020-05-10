İşçi maaşıyla ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Yarg\u0131tay 9. Hukuk Dairesi, i\u015fverenlerin i\u015f\u00e7inin yaz\u0131l\u0131 r\u0131zas\u0131n\u0131 almadan maa\u015flar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcremeyece\u011fine h\u00fckmetti. Emsal kararla birlikte; maa\u015f\u0131nda r\u0131zas\u0131 al\u0131nmadan azaltmaya gidilen i\u015f\u00e7i istifa etmesi halinde k\u0131dem ve ihbar tazminat\u0131 alabilecek.,Yarg\u0131tay'dan milyonlarca i\u015f\u00e7iyi ilgilendiren fla\u015f karar! \u0130\u015f\u00e7inin r\u0131zas\u0131 al\u0131nmadan maa\u015f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclemez... \u0130\u015fte detaylar,Bir kamu kurumunda ta\u015feron \u015firket b\u00fcnyesinde \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7inin maa\u015f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u0130\u015f mahkemesinin yolunu tutan i\u015f\u00e7i; ta\u015feron \u015firkette bilgi i\u015flem ve veri kontrol eleman\u0131 olarak hizmet akdi ile \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ta\u015feron firmalar\u0131n s\u00fcrekli de\u011fi\u015fti\u011fini, yap\u0131lan ihale sonras\u0131nda davac\u0131n\u0131n \u00fccretinin haberi ve muvafakati olmadan br\u00fct 1.040,90 TL. olan maa\u015f\u0131n\u0131n 30.12.2009 tarihinde 763.65 TL. ye d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. Ta\u015feron y\u00f6netimine ba\u015fvurdu\u011funda ilgili bakanl\u0131\u011f\u0131n genelgeleri gerek\u00e7e g\u00f6sterilerek \u00fccretinin asgari \u00fccret d\u00fczeyine d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn belirtildi\u011fini dile getiren davac\u0131 i\u015f\u00e7i; \u0130\u015f Kanununun 22. Maddesine g\u00f6re de i\u015f \u015fartlar\u0131nda esasl\u0131 de\u011fi\u015fiklik te\u015fkil eden \u00fccret d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesini halinde i\u015f\u00e7iye yaz\u0131l\u0131 bildirimde bulunulmas\u0131 gerekti\u011fini belirterek \u00fccret alaca\u011f\u0131 ile maa\u015f farklar\u0131n\u0131n \u00f6denmesi gerekti\u011fini iddia etti. Daval\u0131 kurum, davan\u0131n reddini talep etti. Mahkeme; davan\u0131n kabul\u00fcne h\u00fckmetti. Karar\u0131 daval\u0131 kamu kurumu temyiz edince devreye Yarg\u0131tay 9. Hukuk Dairesi girdi.,Adeta manifesto niteli\u011findeki Yarg\u0131tay karar\u0131nda; i\u015f\u00e7inin ald\u0131\u011f\u0131 \u00fccret miktar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi, ikramiyenin veya sosyal yard\u0131m\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131, i\u015f\u00e7inin i\u015fyeri organizasyonunda mevcut g\u00f6revinden daha alt seviyedeki bir g\u00f6reve atanmas\u0131, \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fullar\u0131n\u0131n a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gibi durumlar\u0131n 4857 say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu\u2019nun 22. maddesi anlam\u0131nda i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin i\u00e7eri\u011finin i\u015f\u00e7i aleyhine de\u011fi\u015ftirilmesi anlam\u0131na geldi\u011fi hat\u0131rlat\u0131ld\u0131. Bu t\u00fcr de\u011fi\u015fikliklerin ancak i\u015f\u00e7inin yaz\u0131l\u0131 onay\u0131 ile yap\u0131labilece\u011fine vurgu yap\u0131lan Yarg\u0131tay karar\u0131nda; "\u0130\u015f\u00e7inin a\u00e7\u0131k\u00e7a onay vermedi\u011fi esasl\u0131 de\u011fi\u015fiklikler i\u015f\u00e7iyi ba\u011flamaz. \u00dccret indirimine dair esasl\u0131 de\u011fi\u015fikli\u011fin i\u015f\u00e7i taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131k\u00e7a kabul edilmemesine ra\u011fmen \u00f6deme d\u00f6neminde daha az \u00fccret \u00f6denmesi, hatta bu \u00f6demeye dair \u00fccret bordrosunun i\u015f\u00e7i taraf\u0131ndan imzalanmas\u0131 durumunda dahi i\u015f\u00e7inin fark \u00fccret isteme hakk\u0131 devam eder. Bakanl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 kurulu\u015flarda \u00e7al\u0131\u015fan alt i\u015fveren i\u015f\u00e7ilerinin almakta olduklar\u0131 temel \u00fccretin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi, Bakanl\u0131k Genelgelerine dayansa dahi \u00e7al\u0131\u015fma ko\u015fullar\u0131nda i\u015f\u00e7i aleyhine esasl\u0131 de\u011fi\u015fiklik niteli\u011finde olup de\u011fi\u015fikli\u011fin ge\u00e7erli olabilmesi i\u00e7in 4857 say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu\u2019nun 62. ve 22. maddelerine g\u00f6re i\u015f\u00e7inin a\u00e7\u0131k\u00e7a ve yaz\u0131l\u0131 muvafakatinin bulunmas\u0131 gerekir., Bunun anlam\u0131 \u00fccrette yap\u0131lacak indirimin yaz\u0131l\u0131 olarak i\u015f\u00e7iye bildirilmesi \u00fczerine i\u015f\u00e7inin de bu de\u011fi\u015fikli\u011fi alt\u0131 i\u015f g\u00fcn\u00fc i\u00e7erisinde yaz\u0131l\u0131 olarak kabul etmesi durumunda \u00fccrette yap\u0131lacak de\u011fi\u015fiklik ge\u00e7erli hale gelir. Hizmet s\u00f6zle\u015fmesinin esasl\u0131 unsurlar\u0131nda yap\u0131lacak de\u011fi\u015fikli\u011fin kabul\u00fc i\u015f\u00e7i taraf\u0131ndan yaz\u0131l\u0131 bir muvafakat bildirimi ile yap\u0131labilece\u011fi gibi taraflar aras\u0131nda imzalanacak yeni bir hizmet s\u00f6zle\u015fmesi vas\u0131tas\u0131 ile de yap\u0131labilir. Bu \u015fekilde yap\u0131lmayan de\u011fi\u015fikler ge\u00e7erli de\u011fildir. Somut uyu\u015fmazl\u0131kta, daval\u0131 veya alt i\u015fverenleri taraf\u0131ndan davac\u0131 i\u015f\u00e7inin \u00fccretinde yap\u0131lan indirim i\u00e7in i\u015f\u00e7iden yaz\u0131l\u0131 bir muvafakat al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131; fakat dava konusu edilen s\u00fcrede de\u011fi\u015fen baz\u0131 alt i\u015fverenler ile davac\u0131 aras\u0131nda hizmet s\u00f6zle\u015fmeleri imzaland\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. ,Davac\u0131 ile alt i\u015fverenler aras\u0131nda imzalanan ve \u00fccret miktar\u0131n\u0131n yaz\u0131l\u0131 oldu\u011fu hizmet s\u00f6zle\u015fmeleri 4857 say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu'nun 22. maddesi kapsam\u0131nda \u00fccrette yap\u0131lan indirimi i\u015f\u00e7inin yaz\u0131l\u0131 olarak kabul etti\u011fini g\u00f6sterir ve bu