İşçi taşıyan minibüs TIR'a çarptı : 3 ölü, 9 yaralı

Band\u0131rma Biga yolunda \u00e7ok feci bir kaza ya\u015fand\u0131,Band\u0131rma - Biga Karayolu H\u0131d\u0131r Kav\u015fa\u011f\u0131 Mevkii'nde meydana gelen kazada tavukhane sar\u0131m i\u015f\u00e7ilerini ta\u015f\u0131yan Galip D. idaresindeki 10 AEM 464 plakal\u0131 12 ki\u015filik minib\u00fcs, \u0130smail D. y\u00f6netimindeki 46 ACS 581 plakal\u0131 dorse tak\u0131l\u0131 46 EJ 660 plakal\u0131 TIR'a arkadan \u00e7arpt\u0131. ,Kazada minib\u00fcs s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Galip Din\u00e7er ile minib\u00fcsteki i\u015f\u00e7ilerden H\u00fcsemettin Sarg\u0131n ve Mehmet Durgut ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. ,Minib\u00fcste bulunanlardan ikisi Suriye uyruklu toplam 9 ki\u015fi de yaraland\u0131.\r\n,Yaral\u0131lar kaza yerine gelen \u00e7ok say\u0131da ambulans ile Band\u0131rma Devlet Hastanesi'nde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,.