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Türkiye Gazetesi

İşçilerin grevi Brent petrolü ateşledi: Tekrardan 110 doların üzerine çıktı! Brent petrolün fiyatı ne kadar oldu? (5 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

İşçilerin grevi Brent petrolü ateşledi: Tekrardan 110 doların üzerine çıktı! Brent petrolün fiyatı ne kadar oldu? (5 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen Brent petrol atılan müzakere adımlarıyla düşüşe geçmişti. 105 dolara kadar gerileyen Brent petrol Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırım adımları ve Norveç’teki petrol ve gaz işçilerinin greviyle tekrardan yükselişe geçti. Rusya’dan sonra Avrupa’nın yeni petrol tedarikçisi olmak isteyen ülkede üretimin durması piyasayı dara soktu. Grevin bitip bitmeyeceği henüz bilinmezken artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıtta zam beklentilerini artırdı. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrol neden yükseliyor? İşte Brent petrolde son durum…

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