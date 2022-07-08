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Türkiye Gazetesi

Işıl Alben 36 yaşında Galatasaray'a geri döndü...

Işıl Alben 36 yaşında Galatasaray'a geri döndü...

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda eski kaptanlarından Işıl Alben ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. İlk olarak 2007-2008 sezonunda Galatasaray formasını giyen Işıl Alben, sarı-kırmızılılar ile 1 Euroleague, 2 Eurocup, 1 Türkiye Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı. 36 yaşındaki basketbolcu son olarak Botaş'ta forma giydi.

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