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İŞKUR 104.830 personel alacak, işte aranan meslek gurupları
İŞKUR tarafından son olarak yayınlanan ilanlarda 104 bin 804 personel alımı yapılacağı belirtildi. Detaylar açıklandı, işte en çok alım yapılacak meslekler
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