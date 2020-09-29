İŞKUR'dan 2 bin 870 lira! Siz de alabilirsiniz

\u0130\u015eKUR, mesleki e\u011fitim kurslar\u0131 ile i\u015f sahibi olmay\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131yor. Kurslara kat\u0131lan gen\u00e7ler hem meslek sahibi oluyor hem de bu s\u00fcrede cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 al\u0131yor.\r\n,Sanayi sekt\u00f6r\u00fcndeki i\u015f garantili mesleklerdeki kurslara kat\u0131lanlara g\u00fcnl\u00fck 60, geleneksel mesleklerdeki kurslara kat\u0131lanlara 40, istihdam garantisiz mesleki e\u011fitim kurslar\u0131na kat\u0131lanlara 30, \u0130\u015fte Anne Projesi kapsam\u0131nda sanayi sekt\u00f6r\u00fcndeki kurslara kat\u0131lan annelere 95 lira \u00f6deniyor.\r\n,Sanayi sekt\u00f6r\u00fcndeki i\u015f garantili mesleki e\u011fitim kurslar\u0131na kat\u0131lan kad\u0131nlar\u0131n 2-5 ya\u015f aras\u0131 \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in ayr\u0131ca ayl\u0131k 400 lira bak\u0131m deste\u011fi \u00f6demesi yap\u0131l\u0131yor.\r\n,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ayl\u0131k (26 g\u00fcn) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira har\u00e7l\u0131k+ 400 lira kre\u015f deste\u011fi), 160 g\u00fcnl\u00fck kurs s\u00fcresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 ayl\u0131k kre\u015f deste\u011fi dahil) aras\u0131nda \u00f6deme alabiliyor. Sa\u011fl\u0131k primlerini de \u0130\u015eKUR kar\u015f\u0131l\u0131yor.,Kuruma kay\u0131tl\u0131 i\u015fsiz olmak, 15 ya\u015f\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015f olmak, yeti\u015ftirilecekleri mesle\u011fe uygun \u00f6zelliklere sahip olmak, i\u015fverenin arad\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131mak, i\u015f ve meslek dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 hizmetlerinden faydalanm\u0131\u015f olmak, emekli olmamak. (Takvim)