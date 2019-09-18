İşkur'dan büyük imkan! Hem maaş hem meslek

E\u011fitim ve kurs faaliyetlerine kat\u0131lanlar\u0131n yol, yemek gibi zorunlu ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla g\u00fcnl\u00fck 20 lira ile 85 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen tutarlarda \u00f6demeler yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131, bili\u015fim ve imalat sekt\u00f6rlerindeki i\u015fyeri ve mesleklerde 6 ay, di\u011fer sekt\u00f6rlerde 3 ay kadar uygulan\u0131yor. Gelece\u011fin \u00e7ok aranan meslekleri olacak siber g\u00fcvenlik, bulut bili\u015fim, oyun geli\u015ftirme uzman\u0131 ve kodlama alanlar\u0131nda d\u00fczenlenen programa kat\u0131lan 18-29 ya\u015f aras\u0131 gen\u00e7ler i\u00e7in programlar\u0131n s\u00fcresi ise 9 aya kadar \u00e7\u0131kabiliyor.,Programlar g\u00fcnde 5-8 saat aras\u0131nda olmak \u00fczere haftada 6 g\u00fcne kadar d\u00fczenleniyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131na kat\u0131lanlara, zaruri giderlerini kar\u015f\u0131lamalar\u0131 i\u00e7in g\u00fcnl\u00fck 77.70 TL har\u00e7l\u0131k veriliyor. Ayda 26 g\u00fcn programa kat\u0131lanlar 2 bin 20 liraya kadar har\u00e7l\u0131k kazanabiliyor. G\u00fcnl\u00fck \u00f6deme tutar\u0131 \u00f6\u011frenciler i\u00e7in 58.27, i\u015fsizlik \u00f6dene\u011fi alanlar i\u00e7in 38.85 lira d\u00fczeyinde bulunuyor.,Program boyunca kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n GSS prim giderleri kar\u015f\u0131lan\u0131rken, ayr\u0131ca i\u015f kazas\u0131 ve meslek hastal\u0131\u011f\u0131 sigortas\u0131 primleri \u00f6deniyor.\r\n\r\n,Sanayi sekt\u00f6r\u00fcndeki i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131na kat\u0131lan annelere, har\u00e7l\u0131\u011f\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 2-5 ya\u015f aras\u0131 \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in program boyunca ayl\u0131k 400 lira bak\u0131m deste\u011fi veriliyor.\r\n\r\n\u00d6rne\u011fin, imalat sanayinde d\u00fczenlenen i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131na kat\u0131lan bir anne 2019 y\u0131l\u0131nda 6 ay boyunca ayl\u0131k 2 bin 20 TL har\u00e7l\u0131k ve 400 TL bak\u0131m deste\u011fi olmak \u00fczere 2 bin 420 lira alabilecek.\r\n\r\n,Emekliler i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131na kat\u0131lam\u0131yor. Ancak, sosyal yard\u0131m, engelli maa\u015f\u0131, dul ve yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar, tar\u0131msal faaliyette bulunanlar, iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar programlara kat\u0131labiliyor. Bu programlara ve mesleki e\u011fitim kurslar\u0131na kat\u0131lmak i\u00e7in her ilde bulunan \u00c7al\u0131\u015fma ve \u0130\u015f Kurumu \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ile hizmet merkezlerine ba\u015fvurmak gerekiyor. Ba\u015fvuruda bulunanlara \u00f6ncelikle i\u015f ve meslek dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 veriliyor. Daha sonra i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na ve kurslara al\u0131n\u0131yorlar. Ba\u015fvuru i\u00e7in belli bir d\u00f6nem bulunmuyor, her zaman ba\u015fvuru yapmak m\u00fcmk\u00fcn. (Posta)