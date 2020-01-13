İŞKUR’dan işsiz gençlere maaş imkanı! Günde 75 lira verilecek...

\u0130\u015eKUR\u2019dan i\u015fsiz gen\u00e7lere maa\u015f imkan\u0131! G\u00fcnde 75 lira verilecek...,\u0130\u015eKUR, gen\u00e7lerin i\u015f bulma s\u00fcrecinde destek olma amac\u0131 ile gerekli \u015fartlar\u0131 yerine getirenlere maa\u015f veriyor! Detaylar haberimizde... ,Mezun olan ve i\u015f arama s\u00fcrecinde olan gen\u00e7lere \u0130\u015eKUR arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile destek sa\u011flanmakta olup bu do\u011frultuda adaylar\u0131n sa\u011flamas\u0131 gereken \u015fartlar aras\u0131nda T\u00fcrkiye Cumhuriyeti vatanda\u015f\u0131 olmak \u015fart\u0131 yer almaktad\u0131r. Ayn\u0131 zamanda \u0130\u015eKUR ve KOSGEB ortakl\u0131\u011f\u0131 ile \u00fcniversite mezunlar\u0131na i\u015fsizlik maa\u015f\u0131 sa\u011flamakta ve gen\u00e7 giri\u015fimcilere de kendi i\u015flerini kurmak amac\u0131 ile hibe ve destek sa\u011flamaktad\u0131r. \u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 i\u00e7in ayn\u0131 zamanda gen\u00e7lerin \u0130\u015eKUR taraf\u0131ndan verilmekte olan e\u011fitimlere kat\u0131lma zorunlulu\u011fu bulunmaktad\u0131r.,\u0130\u015eKUR, i\u015fsizleri i\u015f sahibi yapmak i\u00e7in pek \u00e7ok e\u011fitim d\u00fczenliyor. Bu e\u011fitimlerden biri de "\u0130\u015f ba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131". Bu programa kat\u0131labilmek i\u00e7in \u0130\u015eKUR'un baz\u0131 \u015fartlar\u0131 oluyor. \u0130\u015eKUR taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan \u0130\u015fba\u015f\u0131 E\u011fitim Program\u0131na 15 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck herkes kat\u0131labiliyor. Ancak bu ki\u015filerin \u0130\u015eKUR'A kay\u0131tl\u0131 ve i\u015fsiz olmas\u0131 gerekiyor. \u00d6te yandan programa kat\u0131lmak isteyen ki\u015filerin i\u015fverenin bir ve ikinci derece akrabas\u0131 veya e\u015fi olmayanlar kat\u0131labiliyor. Programa kat\u0131lmak isteyen vatanda\u015flar\u0131n emekli de olmamas\u0131 gerekiyor. ,Genel olarak 17 ile 70 ya\u015flar\u0131 aras\u0131nda son 1 ay 6 ay d\u0131r i\u015fsiz olan herkes \u0130EP ten faydalanabilir fakat bunun baz\u0131 istisnai durumlar\u0131 da bulunmaktad\u0131r. ,Kuruma kay\u0131tl\u0131 i\u015fsiz olmak, 15 ya\u015f\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015f olmak, \u0130\u015fverenin birinci veya ikinci dereceden kan h\u0131sm\u0131 veya e\u015fi olmamak, Emekli olmamak, Program\u0131n ba\u015flama tarihinden \u00f6nceki \u00fc\u00e7 ayl\u0131k d\u00f6nemde programa ba\u015fvuru yapan i\u015fverenin \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olmamak, \u0130\u015f ve meslek dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 hizmetlerinden faydalanm\u0131\u015f olmak, Yukar\u0131daki \u015fartlar\u0131 sa\u011flayan ve programa devam etmelerine engel durumlar\u0131 bulunmayan \u00f6\u011frenciler de programlara kat\u0131labilirler. Ayr\u0131ca tar\u0131msal faaliyette bulunanlar ile iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131 say\u0131lanlar, sosyal yard\u0131m, \u00f6z\u00fcrl\u00fc maa\u015f\u0131 ile dul ve yetim ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar da i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131ndan yararlanabilirler. ,81 ilde bulunan \u00c7al\u0131\u015fma ve \u0130\u015f Kurumu \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri ile hizmet merkezlerine istenildi\u011fi zaman ba\u015fvuru yap\u0131larak i\u015f ve meslek dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 hizmetlerinden faydalanarak programa kat\u0131labilirsiniz. ,Mezun olan ve i\u015f arayanlar\u0131n ayn\u0131 zamanda i\u015fsizlik maa\u015f\u0131nda yararlanabilmeleri i\u00e7in T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olma, \u0130\u015eKUR'a kay\u0131tl\u0131 olma ve \u00fcniversite diplomas\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131 gibi \u015fartlar bulunmakta olup bu \u015fartlar\u0131 yerine getirmeleri durumunda \u0130\u015eKUR'a gidip kay\u0131t yapt\u0131r\u0131lmal\u0131d\u0131r. Bireysel olarak ba\u015fvuru yapacak olan adaylar\u0131n ba\u015fvurular\u0131n\u0131n kabul edilmesi durumunda gen\u00e7 i\u015fsizlere 50 TL \u00fcst limiti ile g\u00fcnl\u00fck maa\u015f \u00f6denmekte olup adaylar istedikleri \u015fekilde g\u00fcnl\u00fck ya da ayl\u0131k olarak bu maa\u015f\u0131 alabilmektedir!,Kat\u0131l\u0131mc\u0131 zaruri gideri (G\u00fcnl\u00fck 75 TL) \u0130\u015f Kazas\u0131 ve Meslek Hastal\u0131\u011f\u0131 Sigortas\u0131 Primi Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 Prim Giderleri,Azami 320 fiili g\u00fcn ve haftal\u0131k en fazla 45 saattir.,Kuruma kay\u0131tl\u0131 i\u015fsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik e\u011fitimini ald\u0131klar\u0131 mesleklerde uygulamay\u0131 g\u00f6rmesi, \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131na uyumunun sa\u011flanmas\u0131 amac\u0131yla d\u00fczenlenen programlard\u0131r. \u0130\u015fsizlerin mesleki yeterliklerini geli\u015ftirebilecekleri ve tecr\u00fcbe edinecekleri bir programd\u0131r. Programa kat\u0131lmak isteyenler, i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitimi yapaca\u011f\u0131 i\u015fyerini kendileri bulabilece\u011fi gibi \u0130\u015eKUR'dan kendilerine i\u015fyeri bulunmas\u0131n\u0131 talep edebilirler. Ayr\u0131ca i\u015fverenler de istedikleri vas\u0131ftaki kat\u0131l\u0131mc\u0131 aday\u0131n\u0131 kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine kat\u0131l\u0131mc\u0131 aday\u0131 bulunmas\u0131n\u0131 \u0130\u015eKUR'dan da talep edebilirler.,Bunun yan\u0131nda program\u0131n ba\u015flama tarihinden \u00f6nceki \u00fc\u00e7 ayl\u0131k d\u00f6nemde programa ba\u015fvuru yapan i\u015fverenin \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 olmamak, program ba\u015flang\u0131c\u0131ndan