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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş ‘Altın ve dolarda düşüş yakındır’ diyerek Venezuela operasyonunu açıkladı: Çok sert olacak

İslam Memiş ‘Altın ve dolarda düşüş yakındır’ diyerek Venezuela operasyonunu açıkladı: Çok sert olacak

Altın ve dolarda düşüş sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik açıklamalar geldi. Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiye dikkat çeken İslam Memiş, Venezuela’nın altınını fiziki olarak koruyan tek ülke olduğunun altını çizerek bunun iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye’nin sıcak paraya ihtiyacının olduğunu söyleyen İslam Memiş, Venezuela ile atılan adımların altın fiyatlarındaki yükselişlerin söneceğini belirtti.

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