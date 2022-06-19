İslam Memiş altın ve dolarda yeni tahminlerini açıkladı: Bu seviyelere gelince alın diyeceğim

Fed’in 28 yılın en sert faiz artırımına gitmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş başladı. Geçtiğimiz son 2 haftada 1000 TL’nin üzerine çıkan gram altın 1024 lira bandında sıkıştı. Ons altın 1839 dolar seviyesinde hareket ediyor. Piyasalarda tedirginlik sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten altın ve dolar için yeni tahmin geldi. İslam Memiş, gram altın ve doların ne zaman alınmasını ve satılması konusunda rakam vererek yatırımcıları uyardı. Merkez Bankaları konusunda da uyarılarda bulunan Memiş, sene sonuna kadar faiz artırımların 3-4 kez devam edeceği öngörüsünde bulundu.