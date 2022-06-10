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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş ‘Artık taarruza geçiyoruz’ diyerek yatırımcıları uyardı: Tüm varlıklarınızı satıp oraya yatırın

İslam Memiş ‘Artık taarruza geçiyoruz’ diyerek yatırımcıları uyardı: Tüm varlıklarınızı satıp oraya yatırın

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni ekonomik paket sonrası dolar ve altında düşüşler başladı. Piyasalarda rahatlama oluşurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çok çarpıcı açıklamalar geldi. Vatandaşları uyaran İslam Memiş, ‘Biz artık taarruza geçiyoruz’ diyerek ülkemize destek olmalıyız çağrısında bulundu. ‘2 ay süreliğine elimizdeki her şeyi, gram altın, dolar, euro, sterlin, her şeyi satıyoruz’ diyen İslam Memiş, TL’ye dönme çağrısında bulundu.

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