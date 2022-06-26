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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı: BDDK’nın kritik kararı sonrası gram altındaki yeni seviyeleri açıkladı

İslam Memiş ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı: BDDK’nın kritik kararı sonrası gram altındaki yeni seviyeleri açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Cuma günü aldığı karar ile altın ve dolarda sert gerilemeler yaşandı. 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın tekrardan düşerek 980 TL’ye kadar geriledi. Dolar kuru ise 17.50 TL seviyelerinden 16.80’lere kadar indi. BDDK’nın kararı sonrası yaşanan düşüşleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ‘Boğa piyasası geliyor’ diyerek yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, gram altın için tarih vererek yükseliş seviyelerini açıkladı.

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