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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş ‘Bundan sonra imkansız” diyerek gram altında pik seviyeyi açıkladı

İslam Memiş ‘Bundan sonra imkansız” diyerek gram altında pik seviyeyi açıkladı

Altın fiyatları hafta başına yükselişe geçmiş ve gram altın 980 TL’lere kadar çıkmıştı. Ancak dolar kurundaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım konusunda kararlı tutum sergilemesi altın fiyatlarını tekrardan baskı altına aldı. Haftanın son gününde düşüşe geçen gram altın 964 TL seviyelerine kadar düştü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayına doğru artışlar olacağını belirten İslam Memiş, Temmuz aylarına doğru gram altının pik yapacağını ve gram altının 1200 TL seviyelerine kadar çıkacağını söyledi. İşte İslam Memiş’in altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmeleri…

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