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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş dolar ve altın fiyatları için yeni rakamları açıkladı: Düşüşlere hazır olun

İslam Memiş dolar ve altın fiyatları için yeni rakamları açıkladı: Düşüşlere hazır olun

Haziran ayının ilk gününe altın fiyatları düşüşle başladı. Dolar kuru ise yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların kafası ise karışık, Haziran ayını ‘Bekleme ayı’ olarak değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar için kritik eşiği açıkladı. “Korku ve panlikle hareket etmeyin” diyen İslam Memiş, gram altın için öngörüsünü yenilerken dolar kurunun düşüş tarihini açıkladı. Peki altın fiyatları düşecek mi? Dolar kurunda son durum ne?

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