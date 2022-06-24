İslam Memiş ‘Düşüşler yakın sakin olun’ diyerek gram altında alım fırsatını açıkladı: Bu seviyeyi görmeden almayın, pişman olursunuz

Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Altıncı kez faiz yüzde 14’te sabit tutuldu. Kritik karar sonrası altın ve dolarda hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın ve dolardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda düşüşlerin yaşanacağını belirterek gram altın için alım fırsatını açıkladı. Gram altının 1.000 liranın altına düşeceğini söyleyen İslam Memiş, "1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın almam. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım" dedi. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düştü mü?