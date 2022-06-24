BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İslam Memiş ‘Düşüşler yakın sakin olun’ diyerek gram altında alım fırsatını açıkladı: Bu seviyeyi görmeden almayın, pişman olursunuz

İslam Memiş ‘Düşüşler yakın sakin olun’ diyerek gram altında alım fırsatını açıkladı: Bu seviyeyi görmeden almayın, pişman olursunuz

Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Altıncı kez faiz yüzde 14’te sabit tutuldu. Kritik karar sonrası altın ve dolarda hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın ve dolardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda düşüşlerin yaşanacağını belirterek gram altın için alım fırsatını açıkladı. Gram altının 1.000 liranın altına düşeceğini söyleyen İslam Memiş, "1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın almam. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım" dedi. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düştü mü?

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144