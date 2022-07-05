İslam Memiş enflasyon rakamları sonrası dolar ve altın fiyatları için uyardı: Bu bant aralığına dikkat ederek alım yapın!

Enflasyon rakamlarının açıklanması ve asgari ücrete gelecek olan ek zammın duyurulmasının arından vatandaşlar ‘Dolar ve altın fiyatları yükselecek mi? Gram altında pik seviye ne? Hangi seviyeden altın almalıyım?’ sorularına kitlendi. Piyasalardaki hareketliliği yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun kritik seviyelerde olduğunu belirterek takip edilecek bant aralığını açıkladı. Altın fiyatları içinde vatandaşları uyaran İslam Memiş, gram altındaki dalgalanmaların devam edeceğini alım içinse ‘Kademeli alım’ uygulamasının en mantıklı fırsat olduğunu söyledi.