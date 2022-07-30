İslam Memiş 'Fiyatı tıkır tıkır aşağı çekiyorlar' dedi, Ağustos ayını işaret etti: Son bir şans olacak

FED'in faiz kararının ardından altın, gümüş, dolar ve kripto paralar için uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Eylül ayını işaret ederek "Ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz" dedi. Gram altın için Ağustos ayını işaret eden Memiş, yıl sonu beklentisini de açıkladı. Memiş ayrıca 'tokatlanmayın' deyip ilk kez bir uyarıda bulundu. İşte Memiş'ten son değerlendirmeler...