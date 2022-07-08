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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş 'gaza gelmeyin' dedi, tarih verdi: Sakın satmayın, her şeyi göreceksiniz

İslam Memiş 'gaza gelmeyin' dedi, tarih verdi: Sakın satmayın, her şeyi göreceksiniz

Doların dünyada değer kazandığı ve 17,30 seviyelerinde dolaştığını belirten Piyasa Uzmanı İslam Memiş, özellikle elinde dolar bulunan yatırımcıları uyardı. Büyük bir operasyonun başladığını söyleyen Memiş, ele geçen fırsatlarla alınan ani kararların pişmanlıkla sonuçlanabileceğini ve doları olanların gaza gelip varlıklarını satmaması gerektiğini belirtti. Memiş, ayrıca yıl sonunda yeni rekorlar beklediğini söyledi ve dolar kuru için rakam verdi.

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