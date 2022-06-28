İslam Memiş ‘Gram altın sert yükselecek’ diyerek alım fırsatını açıkladı: Bu tarihlere dikkat

Altın ve dolardaki düşüşler sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liradan 970 liraya kadar düşen gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kuru ise yükselmeye başladı. Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Gram altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın hangi seviyeden alınır?’ sorularını cevapladı. ‘Vatandaşların kafası karışık’ diyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Fed’in hamleleri ile altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklediğini belirtti. Fed ile beraber gram altının yıl sonuna kadar 1450 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, alım için en uygun seviyeyi açıkladı.