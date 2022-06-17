İslam Memiş ‘Kaos yaklaşıyor’ diyerek kar ettirecek yatırım aracını açıkladı! Gümüş alan kazanacak

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Açıklanan karar küresel piyasalarda etkisini direk gösterdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Fed’in piyasalara etkisini değerlendirerek vatandaşlara en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Enflasyonun beklenenden daha da uzun olacağını belirten İslam Memiş, değerli emtiaların üzerindeki baskıların daha da artacağını söyleyerek en karlı yatırımın gümüş olduğunu vurguladı.