İslam Memiş kararsızları uyararak en iyi yatırım aracını açıkladı: Ne dolar ne altın, büyük fırsatı kaçırmayın

Haftaya düşüşlerle başlayan altın ve dolarda dalgalanma sürüyor. Gram altında kayıplar artarken vatandaşlar ‘Gram altın daha da düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? En iyi yatırım aracı altın mı?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek en karlı yatırım aracını açıkladı. Ekrandaki kur rakamlarına aldanmayın uyarısında bulunan İslam Memiş, şuan için en karlı yatırım aracının Euro olduğunu söyledi.