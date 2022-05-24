İslam Memiş piyasalardaki belirsiz hava karşısında yatırımcıları uyardı: Sakın bu yanlışa düşmeyin, zarar edersiniz

Tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon ve jeopolitik kriz piyasaları alt üst etti. Piyasalardaki sisli hava konusunda uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları zarar etmemeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Hem dolar kurundaki yükseliş hem de altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme yatırımcıların kafalarını karıştırdı. Gram altındaki yükseliş ve son 6 ayın zirvesini gören dolar kurundaki yükseliş devam ederken “Altın mı almalıyım yoksa dolar mı? Elimde altın varsa ne yapmalıyım? Dolarımı nasıl değerlendirmeliyim?” gibi sorulara cevap veren İslam Memiş, altın ve dolar için püf noktalara değindi.