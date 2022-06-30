İslam Memiş ‘Şimdi kademe yapma zamanı’ diyerek gram altın için alım fırsatlarını açıkladı: Kaçıran çok üzülecek

Altın ve dolarda yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşların gündeminde. BDDK’nın kararı ile hem altın fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüşler yaşanmıştı. Gram altın 1000 liranın altına düşerken dolar kuru 16,50 liraya kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar için yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, ‘Şimdi kademe yapmak lazım’ diyerek gram altında alım seviyesini açıkladı. Peki altın ve dolar neden düşüyor? Gram altın ne kadar, daha da düşecek mi? Altında hangi seviyeden alım ve satım yapılmalı? İşte İslam Memiş’İn piyasa yorumu…