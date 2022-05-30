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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş ‘Sürpriz olmamalı’ diyerek gram altın için öngörüsünü açıkladı

İslam Memiş ‘Sürpriz olmamalı’ diyerek gram altın için öngörüsünü açıkladı

Yeni haftanın ilk gününde yükselişe geçen gram altın 980 lira seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın fiyatındaki yükselişlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Gram altın için 1200 TL ve 1450 lira seviyeleri konusundaki öngörülerinin devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri takip etmek için dolar kurunun takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Peki gram altın yükseldi mi? Gram altın için en uygun alım-satım fırsatı ne zaman?

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