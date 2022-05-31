İslam Memiş’ten altın fiyatları için ‘yeni rekor’ uyarısı

Dünya genelinde artan yüksek enflasyon oranları ve jeopolitik gerginlik piyasaları baskıladı. İç piyasaların beklediği süper bono ile altın ve dolar kurunun düşüp düşmeyeceği ise merak konusu oldu. Finans analisti Hatice Kolçak gram altının 980 liraya kadar dayandığını belirterek “Gram altın 1000 liraya hızlı ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altındaki düşüşlerin geçici olduğunu belirterek gram altın için yeni rekor uyarısında bulundu. Peki gram altın ne kadar? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi?