İslam Memiş'ten 'dolarda 2 senaryo' uyarısı! 'Hazır olun' dedi, ABD'yi işaret etti: Gözler enflasyon rakamlarında

Önümüzdeki günlerde dövizde iki senaryo ile karşılaşabileceğimizi belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon rakamlarına FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaları işaret etti. Dünyadaki gelişmelerden etkilenen dolar ve altın fiyatlarında dalgalanma sürerken, yukarı yönlü hareketin Türkiye'nin seçim sürecinde olması nedeniyle geri çekilebileceğini iddia eden Memiş, doların bu hafta 18 liranın üzerine ataklar yapabileceğini söyledi.