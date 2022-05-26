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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş'ten gram altının göreceği seviyeyi açıklayarak yatırımcıları uyardı

İslam Memiş'ten gram altının göreceği seviyeyi açıklayarak yatırımcıları uyardı

Geçtiğimiz gün 980 liraya dayanan gram altın Merkez Bankası faiz kararı öncesi düşüşe geçti. 970 TL’ye kadar gerileyen gram altın yatırımcısını korkuttu. En büyük düşüş ise çeyrek altın fiyatında görüldü. Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni ise Fed’in FOMC tutanaklarını yayımlaması oldu. Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın için “Yeni ralliler görebiliriz” dedi. Gram altındaki düşüşlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan İslam Memiş “Çok heyecanlı olmamak lazım” diyerek yatırımcıları uyardı. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı?

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