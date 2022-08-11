İslam Memiş'ten piyasalarla ilgili dikkat çeken açıklama: Kritik verilerin ardından dolar ve euro değer kaybetti

Para ve altın piyasalarının günlerdir merakla beklediği ABD enflasyon rakamlarının dün yüzde 8.5 olarak açıklanması piyasaları hayli hareketlendirdi. Dolar küresel piyasalarda gerilerken yurt içi piyasalarda 18 TL’ye dayandı. TL karşısında en fazla Euro değer kazanırken Borsa İstanbul yükselişlerle yoluna devam ediyor. 2 gün üst üste değer kayıpları yaşayan kripto paralar ise yenide ivme kazandı.