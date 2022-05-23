İslam Memiş’ten yükselen altın fiyatları için çarpıcı tahmin: Aman dikkat diyerek altının son durağını açıkladı

Altın yeni haftaya yükselişle başlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişlerle ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu. Küresel piyasalarda altın ve gümüşün bilerek baskılandığını ve küresel finans sitemin çöktüğünü belirten İslam Memiş, döviz yerine altın biriktirilmesinin daha mantıklı olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. Öte yandan İslam Memiş altın tahmini ile ilgili ''1.000 lira ile yolumuza devam edeceğiz'' yorumu yaptı.