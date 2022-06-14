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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş ‘Türkiye operasyondan geçiyor’ diyerek düşüş tahminini açıkladı: Dolar ve gram altın için tarih verdi

İslam Memiş ‘Türkiye operasyondan geçiyor’ diyerek düşüş tahminini açıkladı: Dolar ve gram altın için tarih verdi

Fed’in faiz kararı öncesi altın ve dolarda hareketlilik başladı. Ons altın tekrardan 1820 doların üzerine çıkarken dolar 17,23 liradan işlem görmekte. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yarın açıklanacak olan kritik karar öncesi altın ve dolar için yeni değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirten İslam Memiş, en uygun yatırım aracını açıkladı. Aynı zamanda Memiş, dolar ve altında en düşük beklentisini açıkladı.

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