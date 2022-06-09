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Türkiye Gazetesi

İslam Memiş uçuşa geçen gram altın için yeni seviyeyi açıkladı: Sıradaki hedef…

İslam Memiş uçuşa geçen gram altın için yeni seviyeyi açıkladı: Sıradaki hedef…

Piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Gram altın 1022 liraya kadar çıktı. Dolar kuru ise 17,21 liraya kadar çıkarak son altı ayın zirvesini gördü. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise ne yapacağını şaşırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları paniğe karşı uyararak 'Korku ve panik zarar ettirir' ifadelerini kullandı. Gram altın ve dolarla ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş, yıllık beklentisinin halen aynı dolduğunu belirterek gram altındaki yeni seviyeyi açıkladı.

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