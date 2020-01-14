İşlemler 35 gün sürdü! Atatürk Havalimanı'nda planlanan yıkım tamamlandı...

\u0130\u015flemler 35 g\u00fcn s\u00fcrd\u00fc! Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda planlanan y\u0131k\u0131m tamamland\u0131...,Milyonlarca yolcuya ve 86 y\u0131l boyunca T\u00fcrk sivil havac\u0131l\u0131\u011f\u0131na hizmet eden Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 kargo b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde planlanan k\u0131sm\u0131n y\u0131k\u0131m\u0131 tamamland\u0131. 35 g\u00fcn s\u00fcren y\u0131k\u0131m i\u015flemlerinde havaliman\u0131nda askeri u\u00e7aklar, \u00f6zel jetler ve kargo u\u00e7aklar\u0131n\u0131n u\u00e7u\u015flar\u0131 aksamad\u0131.,Hafriyat\u0131n alt\u0131ndan \u00e7\u0131kan kumun ise yol yap\u0131m\u0131 i\u00e7in kullan\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. 35 g\u00fcnde y\u0131k\u0131lan kargo binas\u0131n\u0131n hafriyat\u0131n\u0131n 2 g\u00fcn i\u00e7erisinde tamamen kald\u0131r\u0131lmas\u0131 bekleniyor. Havaliman\u0131n\u0131n ticari u\u00e7u\u015flar\u0131n sona ermesinin ard\u0131ndan havaliman\u0131nda sadece kargo u\u00e7uklar\u0131, \u00f6zel jetler ve askeri u\u00e7aklar kullanabiliyor. Sivil kullan\u0131ma a\u00e7\u0131k oldu\u011fu zaman u\u00e7aklar\u0131n yana\u015fmak i\u00e7in k\u00f6r\u00fck bulamad\u0131\u011f\u0131 alanlar\u0131n ise havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde bombo\u015f oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Saniyede 1 u\u00e7ak ini\u015f kalk\u0131\u015f\u0131 ile 4 Eyl\u00fcl 2016'da rekor k\u0131ran Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na bug\u00fcn sadece birka\u00e7 kargo u\u00e7a\u011f\u0131 iniyor. \u00d6te yandan y\u0131k\u0131m i\u015flemleri, u\u00e7aklar\u0131n ini\u015f ve kalk\u0131\u015flar\u0131nda herhangi bir aksamaya neden olmuyor.,SMC Y\u0131k\u0131m ve Hafriyat Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u00c7ubuk, "Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019n\u0131n kargo b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn bir k\u0131sm\u0131n\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 2 ay zaman verilmi\u015fti. \u015euanda y\u0131k\u0131m i\u015flemlerini bitirdik. Buradan \u00e7\u0131kan b\u00fct\u00fcn malzemeleri geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm fabrikalar\u0131na g\u00f6nderdik. Buradan \u00e7\u0131kart\u0131lan hi\u00e7bir malzeme ziyan olmad\u0131. \u0130ki g\u00fcn i\u00e7erisinde burada g\u00f6r\u00fcnen hafriyat\u0131 kald\u0131raca\u011f\u0131z. Y\u0131k\u0131lan yap\u0131n\u0131n alt\u0131ndan \u00e7\u0131kan kumlar\u0131 ise yollarda kullan\u0131lmak \u00fczere de\u011ferlendirece\u011fiz. Y\u0131k\u0131m i\u00e7in bize 100 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre verilmi\u015fti ancak biz 35 g\u00fcnde y\u0131k\u0131m i\u015flemlerini bitirdik. ,Buradan \u00e7\u0131kan malzemelerin kullan\u0131labilecek olanlar\u0131 ise ihtiya\u00e7 sahiplerine verdik. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 gibi havaliman\u0131 y\u0131k\u0131ld\u0131ktan sonra millet bah\u00e7esi olarak kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. Y\u0131k\u0131m i\u015flemleri devam ederken u\u00e7u\u015flarda herhangi bir aksama olmad\u0131. G\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131n ve sistemlerini ise emniyet g\u00fc\u00e7lerine ba\u011f\u0131\u015flamak istiyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Milyonlarca yolcuya ev sahipli\u011fi yapan Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 kargo b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn planlanan k\u0131sm\u0131n\u0131n y\u0131k\u0131m\u0131 tamamland\u0131. \u00c7\u0131kan hafriyatta bir\u00e7ok malzeme geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcme g\u00f6nderilirken, kullan\u0131labilecek olan e\u015fyalar ihtiya\u00e7 sahiplerine verildi. Y\u0131k\u0131lan yap\u0131dan elde edilen demir, kablo ve \u00e7at\u0131 malzemeleri israf edilmeyerek geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm fabrikalar\u0131na g\u00f6nderildi. ,Ye\u015filk\u00f6y'de 1933'te \u0130stanbul-Ankara aras\u0131nda yap\u0131lan ilk u\u00e7u\u015f ile T\u00fcrk sivil havac\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n temelleri at\u0131ld\u0131. 1985 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle yoluna, Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda devam etti. Bak\u0131rk\u00f6y, Ye\u015filk\u00f6y, Ye\u015filyurt, Florya ve Sefak\u00f6y aras\u0131nda 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan \u00fczerinde kurulu Atat\u00fcrk Havaliman\u0131, y\u0131llard\u0131r i\u00e7 hat ve d\u0131\u015f hat olmak \u00fczere milyonlarca yolcuya hizmet etti. (\u0130HA)