İşleyerek güzelleştiriyor, taleplere yetişemiyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çalıcı köyünde Hayati Ünsal hiçbir eğitim almadan yaklaşık 30 yıldır oymacılık ve işlemecilik sanatı ile uğraşıyor.