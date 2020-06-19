İşleyerek güzelleştiriyor, taleplere yetişemiyor

Sivas'\u0131n Do\u011fan\u015far il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7al\u0131c\u0131 k\u00f6y\u00fcnde Hayati \u00dcnsal hi\u00e7bir e\u011fitim almadan yakla\u015f\u0131k 30 y\u0131ld\u0131r oymac\u0131l\u0131k ve i\u015flemecilik sanat\u0131 ile u\u011fra\u015f\u0131yor.,\u00d6mr\u00fc dolmu\u015f a\u011fa\u00e7lar\u0131 ve unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f baz\u0131 e\u015fyalar\u0131 i\u015fleyip desen vererek yeniden kullan\u0131ma sunan \u00dcnsal, \u00f6mr\u00fc dolmu\u015f a\u011fa\u00e7lar\u0131 ve at\u0131l durumdaki e\u015fyalar\u0131 eskisinden daha g\u00fczel hale getiriyor. ,Unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f tespih; kemik tarak, teber, testi, ka\u015f\u0131k gibi e\u015fyalar\u0131 bin bir \u00f6zenle ve bir\u00e7ok i\u015flemden ge\u00e7iren \u00dcnsal, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan talebin oldu\u011funu ve g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e talebin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f bu sanat\u0131 Do\u011fan\u015far Kaymakaml\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7e\u015fitli projelerle tan\u0131t\u0131yor.,Oymac\u0131l\u0131k ve i\u015flemecilik sanat\u0131 ile u\u011fra\u015fan Hayati \u00dcnsal, \u201cBen unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f el sanatlar\u0131na merak\u0131m vard\u0131. Oymac\u0131l\u0131k ve i\u015flemecilik sanat\u0131 ile ilgilendim. Gen\u00e7li\u011fimizde \u00e7ocuklu\u011fumuzda Do\u011fan\u015far\u2019da rastlad\u0131\u011f\u0131m kadar\u0131yla su testisi, a\u011fa\u00e7 ka\u015f\u0131k, Sivas B\u0131\u00e7a\u011f\u0131 bunlarla oyma i\u015fleme sanat\u0131yla ilgilenmeye ba\u015flad\u0131m." ,"\u0130lk \u00f6nce tespih i\u015fleme sanat\u0131yla ilgileniyordum. Ondan sonra Osmanl\u0131\u2019da merasim t\u00f6renlerinde kullan\u0131lan teberler akl\u0131ma geldi. Bizim kendi kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z malzemelerden bin 60 \u00e7elik makas \u00e7eli\u011finden d\u00f6verek yap\u0131lan teberler yapt\u0131k. Teberlerin \u00fczerinde oyma sanat\u0131 ile u\u011fra\u015ft\u0131k. T\u00fcrkiye\u2019de ve d\u00fcnyada bir ilktir bu. Kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z malzemeler do\u011fal malzemelerdir\u201d dedi.,\u00dcnsal, talebin g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cSaplar\u0131n\u0131 ve kutular\u0131n\u0131 Do\u011fan\u015far'\u0131n ormanlar\u0131ndan \u00f6mr\u00fc dolmu\u015f a\u011fa\u00e7lardan, kay\u0131n, ceviz, di\u015f budak bunlar\u0131 kullanarak de\u011ferlendirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00d6lm\u00fc\u015f bir a\u011faca yeniden can vermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Taleplerimiz g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e art\u0131yor.","Yurt d\u0131\u015f\u0131ndan talep var, devlet b\u00fcy\u00fcklerimize g\u00f6nderdiklerimiz var. \u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131lara verdiklerimiz var. Unutulmaya y\u00fcz tutmu\u015f, kemik tarak, teber, testi, ka\u015f\u0131k gibi bunlar\u0131 oyma sanat\u0131 ile g\u00fczelle\u015ftirerek gen\u00e7lere bir yol a\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.,